Byggefelter godkendt til genhusning af evakuerede

Avannaata Kommunia har godkendt et kommuneplantillæg, der sikrer de evakuerede borgere fra de to bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit førsteret til at sikre sig de byggefelter, de ønsker i den nordvestligedel af Uummannaq efter naturkatastrofen i Karrat fjorden i nærheden af Nuugaatsiaq.

De evakuerede borgere fra de to naturkatastroferamte bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit ved Uummannaq kan dermed se frem til at flytte ind i nye huse i Uummannaq inden jul, hvis kommunens tidsplan om at bygge over 30 huse til de evakuerede holder:

- Det er planen at alle husene skal være klar til indflytning inden jul. Men det vil selvfølgelig være betinget af byggeforholdene, siger formanden for Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø, Sakio Fleischer fra Siumut til Sermitsiaq.AG.

Læs også: Danmark giver 30 millioner til tsunamiofre

Offentligt finansieret boligbyggeri

Ifølge Avannaata Kommunia vil genhusningen af borgerne i nye boliger ske i offentligt finansieret boligbyggeri, hvor bebyggelsesplanen udlægger endvidere et byggefelt til legeplads og oplagsplads til fiskegrej og både, så de primære behov i nærmiljøet kan dækkes.

Kommuneplantillægget, der muliggør opførelse af ny bebyggelse i form af enfamiliehuse og rækkehuse, har været i offentlig høring i 8 uger og herefter i en supplerende høring på 2 uger.

Overblik: Det ved vi om katastrofen