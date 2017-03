Byge af spørgsmål sætter fokus på økonomien

Han mere end antyder, at IA bevidst forsøger at fjerne fokus fra de alvorlige sager, fordi de bruger tid på den åbenlyse strid imellem de to Siumut-topfigurer Kim Kielsen og Lars-Emil Johansen. Det fremgår af et indlæg, som Siumut-kandidaten har sendt til Sermitsiaq.AG.

Over 70 mio. kr. ikke brugt

Nicolai J. Nissen vil have borgmesteren til at forholde sig til, hvorfor man på flere områder ikke har formået at bruge over 70 millioner kroner, som ellers var afsat på kommunens budget. Det gælder daginstitutions-, skole-, ældre- og handicap- og anlægsbudgettet.

Som kontrast spørger Siumut-kandidaten, hvordan man kan forsvare en budgetoverskridelse på 15 millioner kroner på kommunens IT-område.

Det betyder noget

Hvorfor er der ikke fokus på disse ting i valgkampen? Det er den slags, der betyder noget for os alle sammen, mener Nicolai J. Nissen.

Asii Chemnitz Narup har lovet at vende tilbage til Sermitsiaq.AG med svar på spørgsmålene senere i dag.