Bygden Narsaq Kujalleq skifter navn

redaktionen Tirsdag, 13. november 2018 - 13:03

Den sydligste bygd i Grønland, Narsaq Kujalleq, ændrer navn.

Stednavnenævnet har nemlig fået henvendelse om ændring af bygdens Narsaq Kujalleqs navn, som nævnet har behandlet.

- Efter en grundig undersøgelse og dertil diskussion, har Stednavnenævnet besluttet at bygden fremover officielt hedder Narsarmijit, - netop som indbyggerne altid har kaldt deres bygd for, skriver Sprogsekreteriatet Oqaasileriffik i en pressemeddelelse.

Historien bag hvorfor Narsaq Kujalleq tidligere har været det officielle navn er, at landområdet hvori bygden er, hedder Narsaq.

- Eftersom der er to bebyggede steder i Sydgrønland med navnet Narsaq, har den autoritative tidligere ledelse dengang bestemt at kalde den sydligste af dem for Narsaq Kujalleq, og den nordligste for Narsaq Avannarleq (som i dag hedder Narsaq) af administrative grunde, fremgår det.

Stednavnenævnet har for at være sikker på en korrekt stavemåde henvendt sig til Sprognævnet for en godkendelse, hvilket Sprognævnet har godkendt uden yderligere bemærkninger.