Bygdeboer klager sjældnere

Af de omkring hundrede sager, der årligt havner på ombudsmandens bord, stammer de fleste fra byboer.

Ombudsmandsinstitutionen har i år stillet særligt skarpt på oplysningsrejser i yderområder, hvor flere ansatte har været på besøg i Østgrønland og i Qaanaaq.

- Indbyggerne i bygderne er mere tilbageholdende med at klage, siger ombudsmand Vera Leth til AG.

- Jeg ved ikke, om det skyldes, at alle kender hinanden på de små bosteder. Men når vi taler med dem, viser det sig, at de beder om råd til, hvordan de kan klage. Vi har også taget sager med hjem fra vores rejser på kysten for at undersøge, om der grundlag for at arbejde videre med dem.

