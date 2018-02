Bygdebestyrelse optimistisk for Narsarsuaqs fremtid

- Vi er blevet mere optimistiske for bygdens fremtid.

Det siger formanden for bygdebestyrelsen i Qassiarsuk, Igaliku og Narsarsuaq, Mouritz Karlsen (IA), efter tirsdagens seminar i Narsarsuaq med deltagelse fra borgmesteren i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen og to medlemmer af Naalakkersuisut, Aqqaluaq B. Egede og Erik Jensen.

Tidsplan og målsætninger

Han deltog ikke selv i seminaret, da han var forhindret af det dårlige vejr, der har hærget de seneste dage. Men en suppleant kom frem og holdt hans tale.

- Jeg har til seminaret fremhævet, at vi må lave en tidsplan og målsætninger for Narsarsuaqs fremtid, siger Mouritz Karlsen til Sermitsiaq.AG.

Han understreger, at de fra bygdebestyrelsen har efterlyst, hvad der vil blive gjort fra Naalakkersuisuts side om Narsarsuaqs fremtid, siden de hørte om lufthavnsplanerne i 2014 i Qaqortoq. Men uden meget resultat, trods udmeldinger om at man ønsker at bevare bygden fra Naalakkersuisuts side.

Lufthavnen er grundlaget for Narsarsuaq

Ifølge Grønlands Statistik var der 139 indbyggere i Narsarsuaq i 2017, og langt de fleste arbejder i lufthavnen.

Lige nu er det meget usikkert om, hvad der vil ske i fremtiden for medarbejderne i Narsarsuaqs lufthavn, når der bliver bygget lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq. Det vil sandsynligvis betyde mindre trafik gennem Narsarsuaq. Og indbyggerne i Narsarsuaq har nu i langt tid været utrygge for deres fremtid i bygden.

Mulighed for turisme

- Fra bygdebestyrelsen ønsker vi, at der skal udvikles på turismen. Det er en mulighed i Narsarsuaq, siger Mouritz Karlsen, der mener, at det er en af mulighederne for bevarelsen af bygden i fremtiden.

Bygdebestyrelsen kæmper for at lufthavnen kan fortsat drives de næste 30 år, da lufthavnen også er blevet renoveret for mange penge for fire år siden.

- Vi ærgrer over, at der vil blive bygget en lille lufthavn i Qaqortoq. Men det er en politisk beslutning, som vi ikke rigtig kan ændre på, siger formanden for bygdebestyrelsen, der er optimistisk over, at man kan finde løsninger til bevarelsen af Narsarsuaq.