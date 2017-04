Butikstyve hærger i forretningerne

Det ses mere og mere, at det er børn som begår butikstyverier i Nuuk.

Både forbrugsvarer som tøj og sko, elektronik og mad. Og de er gode til det.

- Vi er blevet bestjålet for over 150.000 kroner de første måneder i år. Vi har sat kame­raer op overalt, der afslører butikstyvenes mønster. Desuden har vi fjernet gardinerne foran prøverummene, fordi vi har opdaget at en del butikstyverier foregår i prøverum­ mene, fortæller butiksindehaveren.

Unge butikstyve

En anden butiksejer fortæller således.

- Vi har set, hvordan de unge mennesker arbejder. Ofte børn i 12­-årsalderen. To veninder nærmer sig butikken. Denne ene holder vagt. Den anden får placeret en jakke i et prøverum, uden at nogen medarbejder ser det.

- Derefter går hun rundt i butikken og ser på varerne og vælger en trøje og meddeler personalet, at hun lige skal prøve trøjen. Hun går ind i rummet, trækker gardinet for og kommer jakken i tasken, hvorefter hun går ud til ekspedienten og siger, at trøjen al­ ligevel ikke passede. Glad og frejdig forlader hun butikken med tasken og den stjålne jakke.

En tredje forretningsdrivende fortæller, at hashhandlerne også er involveret i butiksty­verierne og sender deres håndlangere rundt i butikkerne for at stjæle.

