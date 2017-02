Butiksåbning rettet mod erhvervskunder

Butikken, Cash & Carry, der åbner i morgen lørdag, er placeret ved havnen, hvilket gør det muligt at servicere trawlere og krydstogtsskibe, der anløber byen.

Engrosdirektør Esben Kamp Thuesen oplyser i en pressemeddelelse, at man har oplevet en øget efterspørgsel fra engroskunderne. Det er altså ikke muligt for en almindelig borger i Ilulissat at handle i Cash & Carry, som kun er forbeholdt erhvervskunderne.

Med åbningen tager vi et vigtigt skridt hen imod ønsket om at være mere lokalt forankret i Ilulissat, sigerEsben Kamp Thuesen.