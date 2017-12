Busser indstillet – uvist hvornår de kommer i drift igen

Forklaringen er vejret og især det glatte føre.

Uvist hvor lang tid

- Vi kan ikke oplyse, hvornår det er muligt at køre igen. Vore chauffører sidder klar til at komme ud at køre, når forholdene er i orden, oplyser selskabets kundemedarbejder til Sermitsiaq.AG.

Hun tør ikke spå om, hvornår vejret tillader udkørsel igen.

Dermed ser det ud til, at mange borgere, der normalt bruger den offentlige trafik, får problemer med at komme hjem her sidst på eftermiddagen fredag.

Taxa-travlhed

Busselskabet henviser til, at man på deres hjemmeside kan få oplysninger om buskørslen er genoptaget.

Kombinationen af aflyste busser og lønningsdag vil med sikkerhed give ekstra travlhed for byens taxachauffører.

