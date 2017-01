Brystkræft-screening er for dyr

Gennem mange år har det været diskuteret, om der bør indføres screening for brystkræft i Grønland. Men nu tyder det på et nej.

En ny analyse er blevet fremlagt for Inatsisartut, og heri er anbefalingen negativ.

- Det er redegørelsens klare anbefaling, at screening for brystkræft ikke indføres, da det vil være enormt ressourcetungt og meget dyrt uden betydelig forskel i dødeligheden eller sygeligheden, oplyser medlem af Naalakkersuisut for sundhed, Agathe Fontain i et §-37-svar, som blev afgivet kort før jul.

Indført i nordiske lande

I andre nordiske lande er der et screeningsprogram. I Danmark får alle kvinder mellem 50 og 69 år hvert andet år tilbudt en mammografi; en røntgenundersøgelse af brystet. Undersøgelsen kan afsløre forandringer i brystet, som man ikke selv kan mærke med fingrene.

Mens brystscreening nu ser ud til at blive droppet, er der fortsat overvejelser i gang omkring at indføre et screeningsprogram for tarmkræft.

- Den undersøgelse pågår stadig og vil blive fremlagt i 2017, oplyser Agathe Fontain.

