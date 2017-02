Bryghus satser internationalt

Selskabet bag bryghuset oplyser i en pressemeddelelse, at stillingen er besat med Ole Karlshøj, der har flere års erfaring med salg og eksport fra Carlsberg og Royal Unibrew.

Og erfaring med det grønlandske marked har Ole Karlshøj. Fra midt 80’erne og 13 år frem ledte han distribueringen af Royal Unibrews produkter i Grønland. Senere har han ligeledes arbejdet i samme stilling, dog med en Carlsberg-kasket på hovedet.

- Nu er den spændende udfordring, hvor godt det vil lykkedes at få skabt den historie og opbygget det brand, der skal til for at få solgt øllet i det store udland, siger bryggeridirektør Nicolai J. Nissen.

Høje ambitioner

Ambitionerne hos bryghuset fejler ikke noget. Det er forventningen, at det grønlandske øl vil være at finde i flere europæiske lande allerede i indeværende år.

I Danmark distribueres bryghusets produkter af vinimportøren Sigurd Müller Vinhandel fra Aalborg, men det er primært til restauranter.

- Hjemmemarkedet er stadig første prioritet. Til gengæld kan eksport være med til at skabe flere arbejdspladser her i Grønland, siger Nicolai J. Nissen.