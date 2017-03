Bryggeri solgte flere sodavand og øl

Det fremgår af bryggeriets regnskab, som blev behandlet på virksomhedens generalforsamling den 15. marts.

Fremgang i resultatet

Årets resultat blev 30,3 millioner kroner efter skat, hvilket er en fremgang på 10,5 millioner i forhold til 2015. Omsætningen steg med 4,6 procent og landede på 193 millioner kroner.

Det er især sodavandssalget, som har fremgang med 6,5 procent, mens ølsalget viste en stigning på 2,8 procent, fremgår det af en pressemeddelelse, som bryggeriet har udsendt.

Bryggeriet fokuserer i pressemeddelelsen på, at virksomheden er truet af lukning, fordi selvstyret vil ændre emballagelovningen, så den også omfatter dåser og anden engangsemballage.

Lukning ultimo 2018

Den beslutning har medført, at Grønlandskonsortiet I/S har besluttet at lukke virksomheden ultimo 2018, fordi et nyt emballagesystem ikke er foreneligt med det nværende.

- På generalforsamlingen tilkendegav ejerne, at man vil intensivere arbejdet med at få klarlagt tidsperspektivet for Selvstyrets planer om liberalisering af emballagebekendtgørelsen. Dette betyder også, at man fra ejerkredsen ikke før alle muligheder er udtømt kan godkende indstillingen fra Grønlandskonsortiet om lukning ultimo 2018. Ejerkredsen udtrykte desuden stor sympati og forståelse for medarbejderne, som hver dag trues på deres levebrød, oplyses det i pressemeddelelsen.

- Endvidere er ejerkredsen enig i, at en afklaring af emballagelovgivningen er en absolut nødvendighed for fortsat drift af Nuuk Imeq – ikke mindst når det kommer til det akutte investeringsbehov i en ny skyllemaskine. Uden investering er der markant risiko for driftsforstyrrelser og potentielt langvarige produktionsstop med deraf manglende forsyningsevne.

Bestyrelsesformand fortsætter

Justus Hansen blev som udpeget af Kommuneqarfik Sermersooq genvalgt til posten som formand for bestyrelsen. Virksomheden beskæftiger 43 fuldtidsansatte.