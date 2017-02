Brugseni støtter kampen mod seksuelle overgreb

Kalaallit Nunaanni Brugseni har besluttet at bakke op om NAKUUSAs landsindsamling som har til formål at samle ind til en indsats, der skal oplyse og hjælpe forældre og nærtstående voksne med mistanke eller viden om, at deres barn er blevet udsat for overgreb.

For hver plastikpose solgt i februar går 50 øre til landsindsmalingen

- Vi har alle et ansvar for, at vores børn får de bedste betingelser for en god opvækst. Børn er vores vigtigste ressource, skriver

Susanne Christensen, direktør i Brugseni i en pressemeddelelse.

Brugseni bakker desuden op om indsamlingen gennem deres sociale medier, skiltning ved kasserne i deres butikker og annonceringer i butikskædens tilbudsaviser i hele februar måned.

Selv indsamlingsshowet vises på KNR TV 3. marts.