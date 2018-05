Brugseni skærper kampen om detailkunderne

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 31. maj 2018 - 12:36

Brugseni har lanceret et nyt medlemsprogram Divi Plussi, hvor man er parat til at give over fem millioner kroner mere tilbage til medlemmerne. Sidste år havde Brugseni et overskud før skat og dividende på 35 millioner kroner, så der skulle være råd til at justere tilbagebetalingen til sine medlemmer.

Løbende dividende-udbetaling

De fem millioner ekstra kroner til udbetaling er konsekvensen af at hæve udbetalingen fra to til tre procent. Som noget nyt behøver man heller ikke at vente til januar for at få det opsparede beløb udbetalt. Nu kan man løbende få optjente penge omvekslet til varebetaling. Derimod kan du som Divi Plussi-medlem ikke længere få udbetalt de opsparede penge kontant.

- Hos Kalaallit Nunaanni Brugseni sætter vi stor pris på vores medlemmer. Det er vigtigt for os at vi kan give dem så gode vilkår som muligt. Med Divi Plussi og den nye Brugseni app ønsker vi at give vores medlemmer en endnu bedre oplevelse når de handler i Brugseni, udtaler direktør Susanne Christensen i en pressemeddelelse.

Nye tiltag på vej

Detailvirksomheden slår på, at de forsøger at være nytænkende og innovative og henviser til den nye app, som lanceres senere. Brugseni oplyser, at der kommer nye tiltag i løbet af 2018.