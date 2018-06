Brugseni med ny landsbestyrelse

Redaktionen Onsdag, 06. juni 2018 - 09:50

Kalaallit Nunaanni Brugseni er stolte over, at flertal af medlemmerne af bestyrelsen er kvinder.

- Den nye landsbestyrelse består af et flertal af kvinder, hvilke vi ser som en positiv udvikling. Det er vigtig at vi kan få nye og friske perspektiver på vores virksomhed og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde, skriver Brugseni i en pressemeddelelse.

Landsbestyrelsen består af repræsentanter fra alle de byer, hvor i Brugseni føre forretning.

- Vi er i den grad stolte over at vi kan præsentere en 100 procent grønlandsk bestyrelse. Vi er en virksomhed 100 procent ejet af det grønlandske folk, derfor bør vores bestyrelse også afspejle dette, fremhæver virksomheden.

Genvalg af formand

Ib L. Olsen blev genvalgt til posten som formand for Brugseni.

- Vi ser frem til at forsætte det gode samarbejde og er glade for at have så kyndig en erhvervsperson som formand for vores virksomhed. Ib har gennem de sidste år gjort et godt stykke arbejde, hvilke han håber at fortsætte, lyder det fra Brugseni.

Bestyrelsen består af: