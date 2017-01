Brugseni afviser prisfusk

Den opmærksomme forbruger kan opleve, at to Brugseni i Nuuk – den ene i centrum, den anden i Qinngorput - har vidt forskellige priser på samme vare.

- Jeg kan garantere, at priserne på de varer, vi har i tilbudsaviserne er ens over hele landet, fastslår uddeler Thor Jensen fra Brugseni i Qinngorput.

- Derimod kan der være prisforskelle på andre varer, og det har sin helt naturlige forklaring, fortsætter Thorsen Jensen.

Han oplyser, at det er nødvendigt, når varelageret er stort og sidste holdbarhedsdato er ved at indtræde at sætte varerne på tilbud, så man undgår at skulle smide varer ud i affaldscontaineren, fordi de har overskrevet sidste salgsdato.

- Især inden for frugt og grønt kan det være svært at beregne, hvor stort et indkøb vi skal lave. På disse varer vil vi være nødsaget til at lave lokale slagtilbud, så varerne bliver solgt, før de visner eller er usælgelige, forklarer Thor Jensen.

Han afviser, at der spekuleres i at tage højere priser for visse varer i den ene butik frem for den anden.

- Vi ønsker jo at være konkurrencedygtige, understreger han.