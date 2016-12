Brug 1 billion dollar på infrastruktur

7.130.000.000.000 kroner. Eller 7.130 milliarder.

Så mange penge mener en af de helt store investorer, amerikanske Scott Minerd fra Guggenheim Partners, at der skal bruges på udbygning af infrastrukturen i Arktis, hvis regionen skal blive interessant for det internationale marked.

Det fremgår af en orientering til Grønlandsudvalget i det danske folketing.

Medlemmer af udvalget, herunder blandt andre Aleqa Hammond, der siden er blevet udpeget som formand for udvalget, deltog i Arctic Circle Forum i Quebec.

Læs også: Aleqa Hammond er ny formand for Grønlandsudvalget

Det var her Scott Minerd, som er Global Chief Investment, var en af hovedtalerne. Han er en af hovedkræfterne i World Economic Forums arktiske tænketank, Global Agenda Council on Arctic.

Den amerikanske investor gik på talerstolen i Quebec efter Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq havde holdt sin meget omtalte tale, hvor han rækker hånden ud mod USA's kommende Trump-regering.

Læs også: Fly til USA og diplomater i Nuuk

- Han (Scott Minerd, red.) vurderede, at der er brug for investeringer i infrastruktur i Arktis i størrelsesordenen US$ 1 billion over de næste 15 år, fremgår det af orienteringen til udvalget.

Guggenheim er kendt for deres holdninger til bæredygtig udvikling. Virksomheden støtter blandt andet Den Arktiske Investerings Protokol, der handler om at vise respekt for og inklusion af oprindelige befolkninger, beskyttelse af det arktiske miljø og integration af videnskab og lokalbefolkningens erfaringsbaserede traditionelle kendskab til området.