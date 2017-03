Britisk politi anholder yderligere to efter angreb

Britisk politi har anholdt yderligere to i forbindelse med efterforskningen af onsdagens angreb i London, oplyser myndighederne i London.

Myndighederne har nu også offentliggjort navnet på angrebsmanden: Adrian Russell Ajao.

Gerningsmanden var også kendt som Khalid Masood, en 52-årig britiskfødt muslimsk konvertit, som havde flere domme bag sig.

Premierminister Theresa May sagde torsdag, at angrebsmanden "for nogle år siden blev efterforsket af MI5". Han var mistænkt for at have forbindelse til voldelig ekstremisme.

En ledende politimand, Mark Rowley, som er en af de mest erfarne briter i terrorbekæmpelse, oplyser, at politiet har varetægtsfængslet i alt ni personer efter onsdagens angreb.

En kvinde er løsladt mod kaution.

Fem mennesker blev dræbt under angrebet - deriblandt angrebsmanden.

Ifølge Rowley sårede gerningsmanden mindst 50 mennesker. To er stadig i kritisk tilstand, og en person fik livstruende kvæstelser.

Angrebet begyndte, da angrebsmanden i en Hyundai 4x4 kørte ind i fodgængere på Westminster Bridge tæt på det britiske parlament.