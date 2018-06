Brexit kan blive meget dyr for Grønland

redaktionen Søndag, 10. juni 2018 - 16:29

Grønland risikerer at blive meget hårdt ramt, når Storbritannien næste år forlader EU. En betydelig valutaindtjening og mange arbejdspladser i fiskeindustrien kan nemlig gå tabt, skriver Sermitsiaq.

Storbritannien er det land i Europa, Grønland har langt den største eksport af kogte og pillede rejer til.

Briterne vil forlade unionen den 29. marts næste år. Konsekvensen er i værste fald, at Grønlands toldfri eksport af rejer for op mod en halv milliard kroner ud af en samlet eksport på godt tre milliarder kroner om året er i fare for at gå tabt. Hertil kommer tab af 300 arbejdspladser i forbindelse med lukning af to rejefabrikker i Grønland.

Bekymring for konsekvenserne

Det viser foreløbige vurderinger fra Grønlands Erhverv, GE. Det er første gang, der kommer et konkret bud på, hvor meget der er på spil for Grønland, når det gælder beskæftigelse og eksportindtjening, i forbindelse med EU's - og dermed også Grønlands – vanskelige og hårde forhandlinger med Storbritannien i kølvandet på briternes udmelding af EU.

Henrik Leth, der er formand for Grønlands Erhverv og Polar Seafood er meget bekymret for konsekvenserne af briternes farvel til EU.

– Det vil være en meget ulykkelig situation, hvis vi ved udgangen af marts næste år får lagt told på vore produkter i Storbritannien, som er Grønlands vigtigste marked for kogte og pillede rejer, fastslår han.

