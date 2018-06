Brasiliansk landstræner: Grønland har fantastisk natur

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 22. juni 2018 - 15:14

Hele det brasilianske hold var på sejltur i onsdags, hvor de var ved Qooqqut.

- Det var en oplevelsesrig tur og vi fik set den fantastiske natur. Men desværre fik vi ikke set hvaler under turen. Vi havde ellers set meget frem til at se hvalerne.

Det siger landstræner for det brasilianske landshold, Washington Nunes, til Sermitsiaq.AG.

Svært at sove

Hele holdet vidste, at der var sommer i Grønland, inden de tog afsted.

- Men vi havde faktisk troet, at det ville være koldere her i Grønland, og at der ville være mere sne. Men nogle af spillerne har haft svært ved at sove, da der er lys hele tiden, griner den brasilianske landstræner.

Washington Nunes siger, at de er blevet taget godt imod af borgerne i Nuuk.

- Da vi gik fra hotellet for at se kampen mellem Grønland og Uruguay mandag, så var der mange der vinkede til os. Mange hilste på os og bad om at få autograf. Vi har virkelig følt os velkomne, lyder det fra Washington Nunes.