Brasiliansk landstræner har stor respekt for det grønlandske landshold

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 20. juni 2018 - 15:40

- Vi glæder rigtig meget til at møde Grønland på deres hjemmebane. Vi skal spille godt, hvis vi vil vinde kampen.

Det siger landstræneren for det brasilianske landshold, Washington Nunes, til Sermitsiaq.AG.

- De grønlandske spillere har vist flot spil i turneringen, hvor vi skal passe på, at vi ikke mister for mange bolde i vores angrebsspil, for de scorer masser af mål på kontra. Hele bagkæden hos Grønland er rigtig god, derfor stiller vi op med et 5-1-forsvar, så vi kan forstyrre deres angrebsspil, fortæller landstræneren for de brasilianske landshold.

Forventer at vinde Pan Am

Washington Nunes siger, at de er med for at vinde turneringen.

- Men vi skal levere vores bedste for at vinde. Argentina, Chile og Grønland er vores største udfordrere til titlen, siger han.

Imponeret af hjemmepublikum

Og Washington Nunes er imponeret over stemningen på Inussivik.

- Stemningen var spektakulær, da Grønland spillede mod Uruguay. I aften vil hallen sikkert være helt fyldt, og vi glæder os rigtig meget til kampen, lyder det fra Washington Nunes.

Kampen mellem Grønland og Brasilien fløjtes i gang klokken 20.00.