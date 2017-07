Brandoffer i Qullissat er formodentlig en 80-årig kvinde

Søndag morgen brændte et hus ned i byen Qullissat i Vestgrønland. På baggrund af vidneforklaringer mener politiet, at der er tale om en 80-årig kvinde.

Det fortæller operativ leder hos Ilulissat Politi, Sebastian Bech.

- På baggrund af vidneudsagn så er vi relativt sikre på, at der er tale om en 80-årig kvinde, siger Sebastian Bech til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Brand i Qullissat: En person formodes omkommet

Han vil dog ikke endeligt konkludere noget, før politiet har fået assistance udefra. Onsdag ankommer der tre teknikere fra Danmark, der skal være med til efterforskningen.

Netop i disse dage samles mange i Qullissat for at markere, at det er 45 år siden, at myndighederne lukkede den gamle kulminebygd.