Branden i Qinngorput: Kvindens varetægtsfængsling forlænget

Kvinden der er mistænkt for at have påsat branden i sin lejlighed i en ejendom i Qinngorput, Nuuk, har fået forlænget sin varetægtsfængsling med 28 dage, skriver KNR.

Læs også: En anholdt i forbindelse med brand

Den 25. januar blev hun genfremstillet for Sermersooq Kredsret, hvor det blev besluttet at forlænge hendes varetægtsfængsling med 28 dage, oplyser Robert Rafn fra politiets anklagemyndighed til KNR.

Det oplyses, at politiet stadig efterforsker sagen.

Det er præcis en måned siden branden udbrød i en fireetagers ejendom i Nuuk-bydelen Qinngorput.

