Brandbiler og gummigeder skal udskiftes

En sektorplan for redningsberedskabet på 25 millioner kroner skal frem til og med 2021 sikre, at vognparken udskiftes, og at der opføres nye brandstationer i såvel Tasiilaq som Nuuk.

Central placering

I planen indgår også nyanskaffelser af brandmateriel og udrydningskøretøjer samt uddannelse af brandkorpset, oplyser kommunen.

I Nuuk har det været vigtigt at flytte den nuværende brandstation, så den fremover bliver placeret mere centralt, så brandfolkene kan nå at være fremme rettidigt. Problemet er kommet igennem årene, hvor byen er vokset langt mod øst i Qinngorput og med den nye hovedstadsplan er en ny placering blevet endnu mere tiltrængt. Den nye brandstation skal placeres nær forbrændingen.

Nyt entreprenørmateriel

Vejfolkene i hovedstadskommunen trænger også til nye maskiner, da de nuværende er forældet og er dyre at reparere og vedligeholde.

Drift og Miljøafdelingen i Kommuneqarfik Sermersooq har lavet en plan for udskiftning af entreprenørmateirel over de næste fem år.

Udskiftning hvert 8. år

Det er besluttet, at maskiner skal udskiftes før de fylder otte, hvilket skal nedbringe udgifter til reparation.

Det er især de store gummigeder, der bruges til snerydning, som trænger til at blive udskiftet, oplyser kommunen.