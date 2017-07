Brand i Qullissat: En person formodes omkommet

Et hus er søndag morgen brændt ned i den gamle mineby Qullissat, og man formoder, at en person er brændt inde ved ulykken.

Det bekræfter Sebastian Bech, operativ leder hos Ilulissat Politi, der også fortæller, at man har indkaldt forstærkninger fra Danmark.

- Vi har en formodning om, at en person er brændt inde, men der pågår stadig undersøgelser. Vi har indkaldt tre teknikere fra Danmark, der forventes at ankomme på onsdag, siger Sebastian Bech til Sermitisaq.AG.

Vær varsom med at fyre kraftigt op

Han opfordrer befolkningen til at respektere politiets arbejde og holde sig på afstand af det forulykkede område.

Sebastian Bech sender også en opfordring til borgerne om at være varsom med at fyre kraftigt op, når man har været væk fra sit hus i længere tid.

- Jeg vil gerne sende en opfordring om, at hvis man ikke har været i sit hus i lang tid, at man så passer på med at fyre meget kraftigt op i sin ovn, før man har sikret sig, at ens skorsten ikke er tilstoppet og den slags ting. Og at man hele tiden sikrer sig, at man har det rette brandslukningsmateriale til rådighed, så vi i fremtiden undgår den slags ulykker, siger Sebastian Bech.

De pårørende til den formodet omkomne er underrettet.