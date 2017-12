Brand i boligblok i Qaqortoq

Da der var risiko for, at branden ville brede sig, besluttede man at evakuere beboerne på 3. og 4. sal, og beboerne blev evakueret til det nærliggende sygehus, oplyser politiet.

Slukket kl. 07.00

Brandvæsenet fik kontrol over ilden inden for at par timer, og slukningsarbejdet var derfor stort set færdigt omkring kl. 07:00.

Ingen kom tilsyneladende til skade ved branden, så skaderne begrænser sig indtil videre til de materielle. Skader som dog er så omfattede, at det kommer til at berøre de fleste beboere, meddeler politiet.

Kommunens beredskab og boligselskabet INI A/S arbejder derfor på en snarlig genhusning af de evakuerede.

Efterforskning

Politiets egentlige efterforskningsarbejde er nu gået i gang,og der arbejdes som udgangspunkt ud fra flere muligheder til brandens opståen. Politiet ønsker ikke at komme nærmere ind på efterforskningen.