Bornholmere vilde med Grønland

Der ér åbenbart noget med bornholmere og klippeøer; hvis de ikke kan få lov til at bo på den ene, så vælger de den anden.

I en artikel Bornholms Tidende fremgår det i hvert tilfælde, at mere end hver fjerde bornholmer, der vælger at forlade Danmark slår sig ned i Grønland.

Læs også: Mange nye singler

Dermed vælger de altså at tage afsked med den såkaldte solskins-ø til fordel for den lidt koldere destination her i det nordlige.

Den lokale avis har været i statistikbanken hos Danmarks Statistik for at finde tallene på bornholmernes flyttevaner.

85 af øboerne valgte fra sommeren 2015 og året frem at tage afsked med deres adresse på Kongerigets østligste ø for at forlade Danmark. Heraf var der 24, der fandt sig et nyt hjem i Grønland.

Det er dermed den absolut mest populære destination, fremgår det af avisen, der også kan afsløre, at Sverige og USA er næstmest populære lande blandt bornholmerne med henholdsvis 16 og 14 udvandrere i perioden.