Borgmestre: Se nu at komme i gang

Borgmester Asii Chemnitz Narup (IA) har taget initiativ til at samle kommunerne i en alliance i forbindelse med lufthavnspro- jektet, og lige nu undersøger de tre kommuner muligheden for at indgå en alliance, der kan ende med en fælles front overfor især dele af Inatsisartut, der stadig vakler omkring lufthavnspakken.

De tre borgmestre har allerede tilkendegivet deres meninger, men nu, hvor lufthavnspakken er blevet udskudt på ubegrænset tid, arbejder de nu på at indgå tættere alliancer, netop med det formål at få landspolitikerne til at indse, at Grønland ikke har råd til flere udskydelser.

Troværdigheden på spil

– Vi er helt på linje med Naalakkersuisut i spørgsmålet, for hvis vi bliver ved med at vakle, risikerer vi, at stilstanden og afmatningen fortsætter, ligesom vi risikerer, at vort lands troværdighed, både politisk og økonomisk bliver uopretteligt skadet, siger de tre borgmestre samstemmende.

Ligesom Kommuneqarfik Sermersooq har Avannaata Kommunia mulige investorer til en værdi af omkring 1 milliard kroner ventende.

