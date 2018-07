Borgmestre: Grønland har ikke råd til tvivl om lufthavne

Redaktionen Lørdag, 07. juli 2018 - 14:51

Som Sermitsiaq.AG tidligere har skrevet er udbuddet af anlægsopgaverne og investorjagten til de kommende lufthavnsbyggerier midlertidig stoppet af Kalaallit Airports, da Kalaallit Airports ønsker at afvente en politisk afklaring omkring anlægsloven over anlægsopgaverne for lufthavnene i Nuuk og Ilulissat.

Det skete efter at Partii Naleraq under førstebehandlingen af rammeloven for lufthavnspakken ønskede en beregning på, hvad det økonomisk vil betyde for samfundet, hvis banelængderne blot blev 1200 meter i stedet for de 2 gange 2200 i Ilulissat og Nuuk, samt 1500 meter i Qaqortoq.

Avannaa: Enkelte politikere plejer egne interesser

Sidenhen har tre af landets fem borgmestre, hvis kommuner er berørte af anlægsplanerne, rykket for en beslutning som oprindeligt foreslået.

De mener nemlig, at det vil få alvorlige konsekvenser for erhvervslivet og beskæftigelsen i deres kommuner, hvis ikke lufthavnspakken bliver gennemført som planlagt.

- Grønland har brug for en bedre infrastruktur, det har utallige undersøgelser vist, og det bakkede et massivt flertal i det tidligere Inatsisartut op om. Derfor er det trist, at man nu skal se, at enkelte politikere forsøger at forhale en helt nødvendig beslutning for at pleje særinteresser, siger den ene af tre borgmestre, borgmesteren i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen fra Siumut.

Asii: Russisk roulette om landets fremtid

Borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup fra Inuit Ataqatigiit, mener, at landspolitikerne spiller russisk roulette om landets fremtid.

- Alene i Nuuk er der private investeringer for over en milliard kroner, der vil blive droppet, hvis ikke lufthavnspakken bliver gennemført. Det vil betyde, at vi skal vinke farvel til over 400 nye job, siger Asii Chemnitz Narup og minder om, at private investorer, der vil udvikle landets turisme og erhvervsliv, faktisk er en sjældenhed.

Kujalleqs borgmester: I tager store chancer om vores fremtid

I Kommune Kujalleq mener borgmesteren, Siumuts Kiista P. Isaksen, også, at de politikere, der nu skaber tvivl om lufthavnspakkens fremtid, tager store chancer med hendes kommunes fremtid.

- Sydgrønland har i årtier været plaget af dårlig infrastruktur, og det har haft alvorlige konsekvenser for hele regionen. Vi oplever i dag, at den ustabile trafik og de høje billetpriser afholder mange fra at flytte til vores kommune, ligesom erhvervslivet er hårdt ramt af den dårlige infrastruktur og manglende kapacitet, siger Kiista P. Isaksen.

