Borgmestre raser: Naalakkersuisut undergraver det kommunale selvstyre

Redaktionen Tirsdag, 25. september 2018 - 19:06

Borgmestrene i landets fem kommuner er oppe i det røde felt over et forslag fra Naalakkersuisut.

Det skriver Sermitsiaq i sin kommmede udgave.

Forslaget lægger op til, at alle lån, lejekontrakter og sikkerhedsstillelser i kommunalt ejede aktieselskaber skal godkendes af Naalakkersuisut, således at selskaberne i fremtiden ikke er i stand til at træffe selvstændige beslutninger.

Under tirsdagens koordinationsgruppemøde afleverede borgmestrene med deres fælles klage til Naalakkersuisut.

- Vi betragter lovforsalget som en voldsom indgriben i det kommunale selvstyre. Det begrænser kommunens mulighed for at træffe beslutninger og placerer kommunerne under vilkår, der minder om administration. Det kan vi under ingen omstændigheder acceptere, lyder det enstemmigt fra de fem kommuners borgmestre (dog med Ane Lone Bagger (S) på vegne af borgmester Palle Jerimiassen, der p.t. er på tjenesterejse)

