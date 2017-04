Borgmestre i nord vil arbejde tæt sammen

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Palle Jeremiassen, Siumut, og Ane Hansen, IA, har udsendt efter et seminar, hvor kommunedelingen og det praktiske arbejde var på dagsordenen. Seminariet blev holdt i Ilulissat.

God service i fokus

De to kommende borgmestre oplyser, at de vil sikre borgerne et administrationskontor med simple og effektive arbejdsmetoder, så borgerne er sikret en god service efter kommunedelingen til nytår.

- Det er meget vigtigt for os, at service over for borgerne mærkbart forbedres væsentligt, så begge kommuner i startfasen kan få en god begyndelser, skriver de to nye borgmestre i pressemeddelelsen.

Erhvervssamarbejde

De mener, at der er gode samarbejdsmuligheder inden for erhvervsudviklingen, fiskeriet, turisme og trafik og mange andre instanser.