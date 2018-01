Borgmester: Tatta turde tænke stort

- Hans Pavia Egede var en idérig og initiativrig Nuummioq, som turde tænke stort. Vores hovedstad blev omdrejningspunktet for hans liv. I Nuuk var han født, i Nuuk voksede han op, og i Nuuk satte han sit aftryk. Som kommunalbestyrelsesmedlem i daværende Nuup Kommunea satte han sit store præg på byudviklingen og var med til at gøre Nuuk til en levende og driftig hovedstad, skriver borgmesteren, der bemærker, at han var et menneske, der trivedes med mennesker omkring sig.

Asii Chemnitz Narup vil huske Hans Pavia Egede som en videbegærlig, initiativrig, passioneret og samfundsinteresseret igangsætter og politiker og som en foretagsom forretningsmand.

Farverig personlighed

- Han var med til at skubbe byudviklingen af Nuuk fremad, og han var med til at udvikle Grønland finansielt som iværksætter og idémand, skriver borgmesteren i mindeordet, hvor hun også bemærker om den farverige personlighed, at Tatta mestrede både de store tanker og de små detaljer.

