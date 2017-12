Borgmester takker af med store planer

- Forudsætningen for at kunne overdrage med god samvittighed for kommunalbestyrelsen til de to Overgangsudvalg, har været en solid økonomisk vækst i Qaasuitsup Kommunia i hele valgperioden og i særdeleshed i budgetåret 2017. Denne vækst og forudsigelse har holdt stik og kommunen kan slutte dagsdato budgetåret 2017 med en kassebeholdning på omkring 111 millioner kroner, skriver Ole Dorph.

Lufthavn og byudviklingsplan

Ny lufthavn og en ambitiøs byudviklingsplan har stået højest på dagsordenen, som nogle af de projekter, som får størst betydning for Ilulissat og kommunen i det hele taget.

- Løsningen for byudvidelsen i Ilulissat er efter Qaasuitsup Kommunia ́s og Avannaata Kommunia ́s vurdering en fremtidssikret løsning med vision om en bæredygtig kommune som er i balance med sig selv og sine omgivelser. Derfor vil det være en udfordring for kommunen at fremtidssikre udviklingen i regionen, men ikke kun for Ilulissat men også for hele Diskobugten og for hele nordregionen, skriver Ole Dorph i det man kan kalde et afskeds-pressemeddelelse.

- Det er derfor Qaasuitsup Kommunia ́s og Avannaata Kommunia ́s vurdering, at lønsomheden skal have 1. prioritet for alle projekterne, såfremt det skal lykkedes for Avannaata Kommunia, at sætte mærkbart skub i udviklingen, fastslår Ole Dorph.

Dagsordenen

Følgende er på dagsordenen:

At flytte Sprængstofdepotet længere mod nord.

At flytte Vandspærrezonen til bunden af Breddebugten.

Der etableres permanent affaldssortering i den nye industriområde.

Der bygges en ny vej bag om Atersuit ud til lufthavnsområdet og længere ud til Breddebugt. Dette vil give andre muligheder til at udnytte området på en mere lønsom måde.

- Disse dispositioner vil skabe i første omgang interesse i erhvervslivet til at investere i udviklingstiltag i byen men også resten af kommunen, mener den afgående borgmester, der også peger på, at følgende projekter vil være økonomisk bæredygtige:

Flere initiativer

Bæredygtig udnyttelse af levende resurcer

Anlæggelse af kajanlæg

Udvidelse af vejnettet

Bygning af Overdækket Multihal

Svømmehal i tilknytning til Multihallen

Byforskønnelsesprojektet heriblandt affaldshåndtering

Byudvidelsen mod Nordrenæs og Breddebugt med boligområder, fælles områder og industriområde

Ole Dorph oplyser, at der er taget initiativ til et seminar sammen med Københavns Universitet i april om bæredygtighed.

Tak til borgerne

- Med tak for året der er gået, vil jeg takke borgerne i Qaasuitsup Kommuia for deres gode indsats og kan hermed med god samvittighed overlade roret til borgmester Palle Jerimiassen ved årsskiftet for Avannaata Kommunia, slutter Ole Dorph.