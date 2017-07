Borgmester stolt over verdensarv

Landbugsområdet i de sydgrønlandske fjorde er så enestående på verden, at det skal bevares for kommende generationer.

Den offecielle anerkendelse har området omkring Igaliku Fjorden og Tunulliarfik netop fået ved at blive erklæret verdensarv.

Borgmester Kiista P. Isaken (S) deltager selv i mødet med Verdensarvskomiteen i Karkow i Polen.

- Jeg er umådelig stolt over at vore forfædre og vi, der lever i dag igennem mere end 1000 år, har formået at passe godt på beviserne for at vort land, ud over vore fastboende forfædre, også har har lagt jord til nordboerne, og jeg kan med stolthed sige at vi i dag får en meget stor og værdifuld belønning, skriver hun i en pressemeddelelse.

Det officielle stempel er for hende startskuddet til at gøre en yderligere indsats for kulturarven og turismen.

- For det at være på UNESCOs verdensarvsliste, og dermed have aktiv del i menneskehedens uvurderlige arv er en meget stor anerkendelse som i sig selv vil begunstige kommunen og de erhvervsdrivende i kommunen, her især aktørerne indenfor turismen men også hele vort land vil få gavn af optagelsen på listen.

- Derfor vil vi fra i dag, i takt med godkendelsen af vores ansøgning iværksætte tiltag for at kunne sikre bedst mulig gavn for os og vores efterkommere, skriver hun videre.

LÆS OGSÅ:

Kulturlandskab i Sydgrønland er verdensarv

Anders Olsen, Otto Frederiksen og Leif den Lykkelige