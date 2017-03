Borgmester vil ondskabsfuldheder til livs

Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq, har fremsat et beslutningsforslag, der skal munde ud i et kodeks for god debattone i det politiske arbejde, og den måde politikerne omgås hinanden.

Unødig hård debattone

Forslaget skal behandles på det kommende og sidste kommunalbestyrelsesmøde før kommunalvalget den 4. april, og IA-borgmesteren begrunder initiativet på følgende måde:

- I erkendelse af at tonen i det politiske arbejde ofte bliver unødigt hård og sjældent gavner hverken de politiske løsninger for borgerne eller borgernes indtryk af det politiske arbejde, mener jeg tiden er inde til, at der udarbejdes et kodeks for politisk arbejde og god politisk omgangsform for kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Ingen hindring

Borgmesteren er af den overbevisning, ”at vi, uanset uenigheder, har en forpligtelse over for borgerne i forhold til at finde de bedste løsninger. Debatformen og omgangsformen må derfor ikke blive en selvstændig hindring for dette”.

Hun håber også, at ”kodeks for det politiske arbejde” kan blive en god introduktion til det kommunalpolitiske arbejde i Kommuneqarfik Sermersooq for nyvalgte medlemmer.

- Den politiske debat må gerne være hård med klare og tydelige synspunkter og holdninger, men den behøver ikke være ondskabsfuld, fordrejende, karikerende, nedladende osv. Debatten kan godt holdes på sagen og på de politiske holdningsforskelle, forklarer den nuværende borgmester om sit forslag, som hun håber får opbakning, så "relevante udvalg" kan udarbejde et kodeks.

Justus Hansen støtter borgmesteren

1. viceborgmester Justus Hansen oplyser til Sermitsiaq.AG, at han fuldt ud bakker op om borgmesterens forslag.

- Jeg har selv oplevet, hvordan tonen er blevet hårdere. Desværre, siger Justus Hansen, Demokraterne.

Han oplyser også, at der har været eksempler på, at kommunalpolitikere har overskredet god adfærd over for den kommunale administration, som har været udsat for anklager om, at administrationen ikke arbejdede upartisk.

God ide

- Det vil være en god idé, at få et sådan kodeks på plads, så den nye kommunalbestyrelse har nogle retningslinjer at agere under, siger 1. viceborgmesteren.