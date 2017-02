Borgmester: Olsvig tager børnene som gidsler i valgkampen

Sara Olsvig skrev blandt andet, at ” det sociale sektortilsyn har konstateret alvorlige mangler i kommunens forvaltning på børn og ungeområdet, der kan indebære direkte risiko for udsatte børns liv og helbred.”

Det vil borgmesteren i Kujalleq ikke høre tale om.

- Der er ingen, der sætter børnenes liv på spil her i kommunen. Som borgmester finder jeg det uheldigt og ikke fremmende for nogen form for respekt eller samarbejde at tage børn som gidsler i den åbenbart allerede indledte valgkamp og søge at skabe utryghed hos borgerne, fastslår Jørgen Wæver Johansen over for Sermitsiaq.AG og uddyber:

- Hvis Sara Olsvig måtte have glemt det, erkendte vi allerede sidste forår, at der var problemer. Derfor henvendte vi os til Familiedepartementet for at søge bistand. Så hvorfor skulle vi erkende noget, som vi allerede har erkendt siden sidste forår? Hvorfor disse gentagne mistænkeliggørelser? Når vi siden da har samarbejdet målrettet på at afhjælpe problemerne, bl.a med bistand fra Departementet og vores venskabskommune Aarhus, siger borgmesteren og fortsætter:

- Kommunalbestyrelsen har hele vejen igennem – enstemmigt - støttet op omkring dette arbejde og samtidigt vedtaget at opnormere socialforvaltningen herunder børn- og unge-området med 70 procent, samtidigt med at ledelsen er styrket og der er tilført betydelige ekstra økonomiske midler – 10 til 12 mio. kr. til socialområdet. Arbejdet pågår og medarbejderne arbejder målrettet i samarbejde med socialudvalget på at få løst problemerne.

Retur til Olsvig

Jørgen Wæver Johansen, der er fra partiet Siumut, sender endda problemerne retur til Sara Olsvig, der er valgt for partiet Inuit Ataqatigiit.

- Kommunen har normeringerne til en lang række nye stillinger og heldigvis er det allerede lykkedes at få ansat en række nye uddannede medarbejdere. Men vi har fortsat en række ubesatte stillinger, hvor der er rekrutteringsvanskeligheder. Disse rekrutteringsvanskeligheder er jo et resultat af, at Selvstyret ikke uddanner det nødvendige antal Socialrådgivere, hvilket medlemmet af Naalakkersuisut må formodes at være vidende om, lyder det besk fra borgmesteren.

Maner til samarbejde

Han maner nu til samarbejde. Et udbytterigt samarbejde.

- I stedet for hele tiden at nedgøre kommunens personale og det målrettede arbejde på at løse problemerne, burde det ansvarlige medlem af Naalakkersuisut hellere understøtte arbejdet yderligere og fortsætte det udbytterige samarbejde, som vi oplevede sidste år, understreger han.