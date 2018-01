Borgmester langer ud efter Air Greenland

Det får borgmester Palle Jerimiassen, Avannaata Kommunia, til at reagere og kritisere Air Greenland.

Alvorlig situation

- Denne alvorlige situation er ikke tidssvarende, og viser blot, at Air Greenland bliver nødt til at forny sin flåde, der beflyver bygderne, fastslår borgmesteren i en pressemeddelelse.

- Her i Grønland ønsker vi altid at tilbringe julen og årsskiftet sammen med vores nære familiemedlemmer. Dette har ikke kunnet lade sig gøre i år for mange familier ved Upernavik, oplyser Palle Jerimiassen.

Han opfordrer derfor Air Greenland og Naalakkersuisut om at arbejde for, at helikopterflåden gøres tidssvarende hurtigst muligt.

