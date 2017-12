Borgmester: Kom nu i gang med mineprojekt

Tanbreez-projektet står stille. Og det har det gjort meget længe.

Det skriver Sermitsiaq.

Direktør i Tanbreez, australske Greg Barnes, har flere gange givet udtryk for stor frustration over den grønlandske administrations langsommelig i sagen om hans udvindingstilladelse. På nuværende tidspunkt har han investeret mere end 320 millioner kroner i efterforskningsaktiviteter, uden at få en krone hjem endnu. Men han er dog fortsat forhåbningsfuld.

Kommunen bakker op

– Vi venter stadig på vor licens, men vi har en god dialog med naalakkersuisoq for råstoffer, Múte B. Egede (IA), så vi håber, der snart kommer et gennembrud i vor sag, siger Greg Barnes.

Ifølge Råstofdirektoratet skyldes det lange forløb, at ansøgningen har været mangelfuld, blandt andet fordi selskabet ville udvinde tre gange så mange af de sjældne jordarter som først antaget. Nu forsøger råstofrådgiver i kommunen, Ole Christiansen og borgmester Kiista P. Isaksen (S), at få sat skub i sagen.

– Kommune Kujalleq støtter og tror på Tanbreez-projektet. Vi er vidende om, at selskabet har været klar til at komme i gang helt tilbage i 2013, men af årsager, vi ikke har kendskab til, er selskabet endnu ikke kommet i gang med mineraludvindingen. Det er vi selvfølgelig kede af, da vi mener, at der blot skal trykkes på startknappen. Det er af meget vital betydning, at der kommer gang i minedrift i Sydgrønland, ikke kun for Sydgrønlands skyld, men for hele landet. Vi har tilkendegivet overfor Naalakkersuisut, at vi bakker op om projektet, siger Kiista P. Isaksen.

