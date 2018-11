Borgmester i Avannaa glæder sig over ny lufthavn

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 18. november 2018 - 13:25

Da Inatsisartut vedtog lufthavnspakken i torsdag, så var der Grønlands eget behov for udvikling, der var grundlag for beslutningen. Det skriver Palle Jerimiassen (S), borgmester i Avannaata Kommunia, i en pressemeddelelse.

- En historisk dag for Grønland. Vores eksisterende udenrigslufthavne er blevet til af amerikanernes militære behov. I torsdags traf Inatsisartut en beslutning ud fra vort lands udviklingsbehov, skriver Palle Jerimiassen.

Flere turister

Palle Jerimiassen kan ikke benægte, at “de fleste rejsende til og fra Grønland er fra Nuuk.”

De fleste rejser er dog arbejdsrelaterede, påpeger han, også de rejser fra Danmark til Nuuk.

Dette giver et udtryk for, at Nuuk har behov for en atlantlufthavn. Men også Ilulissats behov for atlantlufthavn, og derved Inatsisartuts beslutning om at lufthavnen skal forlænges til en 2.200 meter bane er på sin plads, lyder der videre.

- Folk fra resten af verden vil kunne rejse til Ilulissat, nødvendigvis ikke via Danmark. Dette giver turismen enorme

udviklingsmuligheder. Denne mulighed, som vort land nu har givet os skal vi udnytte til vort lands bedste, skriver Palle Jerimiassen i pressemeddelelsen.

Det går i fisk

Men det er ikke kun turismen som får et løft, når lufthavnen i Ilulissat er forlænget. Som bekendt er Ilulissat en stor hellefiskeby, og den nye, længere lufthavn, kan give bedre muligheder for eksport af den eftertragtede fisk.

- De nye ruter giver os mulighed for at få de bedste fiskepriser. Dette vil gavne vores fiskere, arbejdere og ikke mindst give nye muligheder. Disse muligheder giver lys i Grønlands fremtid, siger Palle Jerimiassen (S).

- Vedtagelsen af lufthavnspakken i Inatsisartut er til gavn og glæde for landets borgere, der tænder håb. Vi er nu alle klar til at give god fremdrift i hjulene.