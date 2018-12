Borgmester Ane Hansen: Kangaatsiaq blev snydt for en ny skole

Redaktionen Lørdag, 08. december 2018 - 14:51

Kommunalbestyrelsen for Kommune Qeqertalik har besluttet selv at finansiere en ny skole i Kangaatsiaq til i alt 56 millioner kroner over de næste fire år.

Måske er kommunen den første i landet, som på egen hånd finansierer en ny skole, fordi selvstyret tidligere har stået bag skoleprojekter i hele landet. Borgmester Ane Hansen (IA) er fortørnet over selvstyrets manglende vilje til at bygge en ny skole i Kangaatsiaq, som Inatsisartut ellers har besluttet at afsætte penge til på finansloven for 2018.

Aftale om ny skole

– Kommunen har aftalt med selvstyret, at der skal bygges en ny skole i Kangaatsiaq, og vi blev orienteret om, at en ny skole skal finansieres 100 procent af selvstyret. Men i sommer fandt vi ud af, at der ikke bliver en ny skole, men, at man vil rive den gamle del af skolen ned og bygge fire klasseværelser. Men på grund af aftalen med selvstyret har vi fra kommunens side allerede lavet et kommuneplantillæg for en ny skole i Kangaatsiaq. Vi har kæmpet for, at planerne lever op til det, som er blev lovet, nemlig en ny skole. Men selvstyret holder fast ved at ville bygge fire klasseværelser og ikke en ny skole, siger Ane Hansen og kalder metoden for skandaløs.

Kommunen kræver derfor nu, at selvstyret overfører midlerne til de fire klasseværelser og ansvaret for skolebyggeriet til kommunen.

