Her bor de efter endt uddannelse

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 07. juni 2018 - 16:14

Nye tal fra Grønlands Statistik sætter fokus på, hvor mange der læser i udlandet, men også hvilken bopæl de unge har et til ti år senere efter en endt uddannelse.

- Det første år efter at have fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse i udlandet i perioden 2003-2017, boede i gennemsnit 63 pct. af de studerende fortsat i udlandet. Heraf var 22 pct. fortsat i videre uddannelse. Oftest læser de studerende videre på en kandidatuddannelse efter at have gennemført en bacheloruddannelse, skriver Grønlands Statistik på deres hjemmeside, hvor tallene er tilgængelige.

På ovenstående graf ses, hvor der er flest aktive i videre uddannelse de første to år efter endt uddannelse. I takt med at andelen, der er aktiv i videre uddannelse, falder, stiger andelen, der vender hjem.

- 37 pct. af de studerende boede i Grønland ét år efter at have fuldført en uddannelse i udlandet. Andelen, der vendte hjem, og bosatte sig i Grønland steg i årene efter og toppede 8 år efter endt uddannelse. Her boede i gennemsnit 56 pct. af de studerende i Grønland efter endt uddannelse i udlandet, oplyser Grønlands Statistik.