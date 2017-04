Boom i bedrageri-anmeldelser

I 2015 blev der indgivet 115 anmeldelser om bedrageri til politiet, og det tal nåede sidste år op på 223.

Halvdelen var formueforbrydelser

Bedrageri hører under kategorien ”formueforbrydelser”, og den udgør næsten halvdelen af alle anmeldelser til politiet sidste år, fremgår det af statistikken.

- Størstedelen af formueforbrydelserne er berigelsesforbrydelser, hvilket vil sige indbrud, tyveri, butikstyveri og brugstyveri af eksempelvis biler og både. Heraf er butikstyveri den hyppigste anmeldte forbrydelse og udgør 19 procent af de anmeldte formueforbrydelser i 2016, oplyser Grønlands Statistik.

Politimester Bjørn Tegner Bay oplyser til Sermitsiaq.AG, at Grønlands Politi har været nødsaget til at forholde sig til den teknologiske udvikling og flere anmeldelser af databedrageri.

Betjente på efteruddannelse

- Det sker i form af, at vi har sendt medarbejdere på efteruddannelse, så de er gearet til at efterforske databedragerisagerne, oplyser Bjørn Tegner Bay, der gør opmærksom på, at politikorpset kan trække på ekspertviden i Rigspolitiet i København. Særlige sager kan sendes enten til Rigspolitiets specialafdelinger eller medarbejdere fra Rigspolitiet kan komme til Grønland og hjælpe med efterforskningen.

Skiller sig ud

Sagerne om databedrageri skiller sig ud i forhold til andre kriminalitetsformer, fastslår politimesteren.

- Gerningsmanden kan sidde meget langt væk og udføre kriminaliteten – eksempelvis et sted i Afrika eller Rusland. Alt andet lige giver det os nogle særlige udfordringer, oplyser Bjørn Tegner Bay.

Af Grønlands Statistik fremgår det, at det totale antal anmeldelser til politiet i 2016 lå på 6.025, hvilket er en stigning på syv procent i forhold til året før.