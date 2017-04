Bombeangreb på spillerbus før Champions League-kamp

Den spanske fodboldspiller Marc Bartra er kommet til skade under en eksplosion ved siden af Dortmunds spillerbus kort før Champions League-kvartfinalen mod AS Monaco i går.

Det bekræfter klubben på Twitter.

- I eksplosionen blev Marc Bartra såret og befinder sig nu på hospitalet. God og hurtig bedring, Marc, tilføjer Dortmund.

Marc Bartra brækkede et håndled og fik glassplintre i armen, da bussen bagrude splintrede på grund af eksplosionen

Sprængstofferne kan have været skjult i en hæk i nærheden af en parkeringsplads.

I en pressemeddelelse oplyser politiet i Dortmund, at eksplosionerne fandt sted kort før klokken 19.00. Det skete i Wittbräucker Straße knap ti kilometer fra stadion ved spillernes hotel.

Ifølge flere tyske medier er der i et brev, der er fundet i forbindelse med eksplosionerne, henvist til angrebet med en lastbil på et julemarked i Berlin og tyske Tornado-flys indsats mod Islamisk Stat i Syrien.

Men politiet siger ifølge avisen Süddeutsche Zeitung, at gerningsmanden eller gerningsmændene muligvis har forsøgt at lægge et falsk spor.

Kampne blev udsat i går aften, men skal efter planen spilles i dag.