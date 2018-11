Boligpriser påvirkes ikke af støjgener

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 20. november 2018 - 06:59

En VVM-redegørelse, der netop er sendt i høring, fastslår, at byggeriet vil medføre store støjgener for de boligejere, der bor nærmest lufthavnen i de to til tre år, hvor der skal sprænges enorme mængder fjeld væk.

Beroliger

Miki R. Lynge, fra Lynges.gl, Nuuk, kan imidlertid berolige de mange boligejere. Støjgenerne vil efter hans bedste vurdering ikke påvirke boligernes værdi.

- Det er sælgers marked i Nuuk. Ja, der er flere købere end sælgere, hvilket skyldes den store boligmangel. Støjgenerne vil blive modsvaret af et højere boligtryk med udsigten til en ny lufthavn, hvor vi kan forvente øget aktivitet og vækst og måske endnu højere priser, siger Miki R. Lynge, der er indehaver af Lynges.gl, en virksomhed med stort kendskab til boligmarkedet i Nuuk.

Historisk lave renter

Miki R. Lynge peger på, at der er flere faktorer ved fastsættelse af værdier af ejendomme. Renteniveauet har i længere tid har været historisk lavt, hvorfor priserne har været stødt stigende, samt at der er højkonjunktur i Nuuk.

- Med den enorme aktivitet, der er i Nuuk, må vi forvente fortsat høje boligpriser – uanset støjgener. Hvis du går til en håndværker for at få dem til at give et bud på at bygge et hus vil prisen jo være rigtig høj, fordi denne branche har mere end nok at lave for tiden, fortæller Miki R. Lynge.

Godt for sælgerne

Han erkender, at det nuværende marked er godt for sælgerne og ham som formidler boligerne, fordi prisen er høj, og det går hurtigt.