Boliger nedlægges på kysten

Selvstyret er i gang med at tilpasse Selvstyrets boligafdelinger til befolkningsudviklingen i byerne, og planerne skaber frustationer i blandt andet Qeqqata Kommunia.

Her samledes økonomiudvalget før jul for at vurdere de planer, der er for boligmassen i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq. Især planene for renovering og sanering af Selvstyrets boliger i Maniitsoq mødes med modstand.

- Det er kritisabelt, at der slet ikke planlægges erstatningsbyggeri i Maniitsoq, når der planlægges saneret 139 boliger udover de 100, der allerede er saneret eller udtaget på Ole Petersenip Aqq. og Salliarnartaq, fremgår det af referatet fra økonomiudvalgets møde.

Enfamilieboliger skal sælges

Selvstyret har på baggrund af byernes antal boliger og husstande konkluderet, at der er boligoverskud i Maniitsoq, mens der ikke er overskud i Sisimiut. Planerne omfatter boligblokke og rækkehuse, mens Selvstyrets enfamilieboliger forventes solgt.

I Sisimiut skal der bygges 120 nye boliger til erstatning for 125 nedrivningsparate boliger på Paamap Kuua. Der er afsat 147 mio. til opførelsen af de nye boliger.

- Det svarer til en pris på 1,2 mio. kr. pr. ny bolig, hvilket antyder, at det enten er meget billigt byggeri eller små boliger, konkluderer økonomiudvalget.

Nedrivning fremmer fraflytning

Udvalget forholder sig kritisk over for Selvstyret fokusering på tilpasning af boligmassen, fordi det kan have en selvforstærkende effekt.

- I byer i tilbagegang bygges intet nyt, der rives kun ned, hvilket nemt kan fremme fraflytningen, anføres det i referatet.

Har glemt mineprojekter

Kommunens udvalg mener desuden, at Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boligers ansatte, der har lavet sektorplanen, ikke har kendskab til forholdene på kysten.

- I planerne for både Maniitsoq og Sisimiut står, at der pt. ingen kendte mineprojekter er, der forventes at ændre på beskæftigelsen. Tilsyneladende har folkene bag rapporterne ikke hørt om det igangværende Hudson Resources projekt i Kangerlussuaq, eller om det lovende North American Nickel projekt syd for Maniitsoq, fastslår udvalget i referatet.