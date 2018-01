Bolig-stop har udløst kritisk personalemangel

Manglen på faglært personale på de store plejehjem er alarmerende, fremgår det af dagsordenen for det næste møde den 16. januar, som Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked skal have i Kommuneqarfik Sermersooq.

Forklaringen

- Det opleves, at der er en stigning i faglærte kandidater, som søger stillinger i Nuuk (Utoqqaat Illuat, Ippiarsuk). Dog er det en kæmpe stor udfordring, at vi ofte ikke kan tilbyde tjenesteboliger, skriver konstitueret direktør for Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked, Kista Lynge Høegh.

Hun oplyser, at mange kandidater, som søger stillingerne i Nuuk, kommer fra job i sundhedsvæsnet, hvor der tilbydes personalebolig, og det er en ulig situation at stå i.

- Diagnoser og problemstillinger hos de ældre på plejehjemmene bliver stadigt mere komplekse og derfor er der behov for kvalificeret personale, der kan følge op på de sundhedsfaglige retningslinjer og bidrage til en opretholdelse af kvaliteten i plejen og det faglige niveau, påpeger Kista Lynge Høegh.

Utraditionelle metoder

Forvaltningen har været nødsaget til at tage utraditionelle midler i brug, når der skal rekrutteres.

- Blandt andet har ledelsen gjort opmærksom på ledige stillinger via sociale medier og personligt netværk. Det har givet en del kvalificerede ansøgere, men det opleves som ganske sårbart at rekrutteringen til området bliver så personafhængigt, understreger forvaltningschefen i sagsfremstillingen til udvalgsmødet.