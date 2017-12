Bog om hashmisbrug skal hjælpe forældre

Den danske selvhjælpsbog ‘Forælder til hashryger’er nu blevet oversat til grønlandsk.

Bogen, der er skrevet af Christopher Schmitz, giver praktiske råd og vejledning til forældre, hvis børn ryger hash, eller hvor forældrene har mistanke om det.

Det er Departementet for Sundhed, som i samarbejde Christopher Schmitz og forlaget édito har fået oversat bogen.

- Vi er nødt til at stå sammen som samfund om at stoppe brugen af hash. Jeg oplever, at mange har den opfattelse at hash er uskadeligt. Men forskningen viser, at hash er både vanedannende og skadeligt, særligt for unge mennesker, skriver naalakkersuisoq for sundhed, Agathe Fontain i en pressemeddelelse.

- Jeg vil arbejde for at udbrede denne viden, fordi det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i fakta, både når vi debatterer hash, og når vi taler med vores børn om hash.

Selvhjælpsbogen giver bud på, hvordan et hashmisbrug kan stoppes gennem samtaler mellem forældrene og den unge.

Christopher Scmitz er ejer af firmaet Komphash, der rådgiver hashrygere, pårørende og skoler. Han har flere gange været i Grønland.

- Jeg har valgt at indgå et samarbejde med Departementet for Sundhed om at få bogen "Forælder til hashryger" oversat til grønlandsk for at dele de gode praksiserfaringer der findes omkring behandling af hashmisbrug, siger han ifølge pressemeddelelsen.

- Det har gennem klinisk erfaring vist sig, at forældrene er afgørende medspillere for at afvikle et ungt menneskes hashmisbrug,

Bogen ”Hashimik pujortartartumik qitornalimmut” kan downloades på Peqqik.gl.