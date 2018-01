Børnetalsmand: Samarbejdet mellem myndigheder fungerer ikke

På Politisk Koordinationsgruppemøde i Ilulissat i sidste uge leverede Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge en status til landets borgmestre og Naalakkersuisut om udsatte børns vilkår i Grønland.

- Status i dag er, at Grønland ikke lever op til 17 artikler i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Grønlands forpligtelser til at sikre barnets ret til beskyttelse mod overgreb, vold og misbrug efterleves ikke, skriver børnerettighedsorganisationen MIO i en pressemeddelelse.

Fungerer ikke

Derfor lyder opfordringen fra Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge til politikerne er, at de skal styrke organiseringen af samarbejdet mellem de ansvarlige myndigheder.

- Alt for mange steder ser vi eksempler på, at samarbejdet mellem de myndigheder, der skal træde til og hjælpe barnet, ikke fungerer. Det er for eksempel samarbejdet mellem skoleforvaltning, socialforvaltning, politiet og sundhedsvæsnet. Alt for ofte bliver barnet tabt i sagerne og får dermed ikke den hjælp og beskyttelse, som barnet har ret til. Alene fordi samarbejdet mellem myndighederne ikke fungerer, siger Børnetalsmanden.

Børn skal beskyttes

Aviâja Egede Lynge har de sidste år rejst rundt og talt med børn og voksne om børns vilkår. Og hendes konklusion er klar: Skal Grønland for alvor leve op til alle 54 FN’s artikler i Børnekonventionen, er ét af de første skridt at styrke myndighedernes samarbejde om hjælpen til det nødstedte barn.



- Vi har her i landet fået den rigtige lovgivning for at hjælpe de mest udsatte i vores samfund. Vi ser også en stadig stigende bevidsthed i befolkningen om børns rettigheder. Og der er også stor politisk bevågenhed om udsatte børns vilkår, fremhæver hun, og fortsætter:

- Det, der nu er brug for, er at myndighederne får organiseret det tværfaglige samarbejde imellem sig. Styrkes dette samarbejde for alvor, er vi godt på vej til sikre vores børns ret til beskyttelse og hjælp, lyder anbefalingen fra Børnetalsmanden.