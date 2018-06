Børnetalsmand går tv-vejen: Nu er det forældrenes tur

Walter Turnowsky Fredag, 29. juni 2018 - 09:37

I nu godt tre år har Aviâja Egede Lynge varetaget posten som Børnetalsmand. I den tid har hun og hendes hold fra MIO rejst landet tyndt for at afdække, hvordan børnene har det.

Det har naturligt nok ført til et stærkt fokus på børnene.

Men rejserne har også afdækket, at mange forældre og andre voksne har et behov for værktøjer for at kunne gøre en forskel for børnene.

- De 34 steder, hvor vi har talt med børn og voksne, er der stor efterspørgsel på viden om, hvordan man omsætter børns rettigheder til virkelighed.

Forældre efterspørger redskaber

Spørgsmålene er mange af de 34 steder gået på, hvordan de fine paragraffer i FN's børnekonvention kan gøres til virkelighed i familiernes hverdag.

- Det er vigtigt at forældrene tager ansvar for børnene, men for at de kan gøre det, skal de kende de rigtige redskaber.

En af måderne at fortælle om de redskaber bliver nu en serie på otte tv-udsendelser, hvor MIO vil fortælle forældrene, hvordan barnets ret til beskyttelse, hjælp og opdragelse kan gøres til konkret virkelighed.

- Familier såvel som fagfolk og politikere ønsker konkret viden om hvordan børns rettigheder omsættes til hverdag. Det er dét, vi vil give befolkningen med disse Tv-udsendelser, siger Aviâja Egede Lynge.

Fokus i udsendelserne er på børns rettigheder og på at inspirere og opmuntre familierne til at tage udgangspunkt i barnets behov og tarv. Det vigtigste formål er at give befolkningen en forståelse af børns rettigheder.

- Befolkningen ønsker viden om og redskaber til at give deres børn den bedste opvækst – det er vores ønske, at disse udsendelser kan give befolkningen denne viden. Og større fælles ansvar starter med konkret viden og forståelse.

Forældre kommer i fokus de næste tre år

Tv-udsendelserne er del af langt mere omfattende og langvarig indsats. I MIO's netop besluttede strategi for de kommende tre år, er netop et forstærket fokus på forældrene og den større familie et helt centralt element.

- Hvis vi skal forbedre børns vilkår, så er vi nødt til at have forældrene og familien med. Især med de familiestrukturerne vi har, er det ikke nok kun at sætte fokus på det individuelle barn, siger Aviâja Egede Lynge.

Tv-programmerne produceres i samarbejde med Mudi Kramer Berthelsen og skal sendes i KNR TV til efteråret og til vinter. Udsendelserne produceres med støtte fra Nuna-Fonden, Brugseni samt Tips & Lotto midlerne.