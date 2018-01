Børnetalsmand forlænger aftale med Selvstyret

Aviâja Egede Lynges åremålsansættelse udløb formelt den 1. juni 2018, men forlænges nu i tre år.

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Sara Olsvig, udtaler:

- Jeg glæder mig over, at vi med genudpegningen af Aviâja Egede Lynge sikrer en kontinuitet i børnetalsmandens virke. I arbejdet for at sikre børns rettigheder er meget opnået i de seneste år og jeg ser frem til fortsat at følge børnetalsmandens videreudvikling af børnetalsmandsinstitutionen og dette vigtige arbejde.

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er ifølge en pressemeddelelse beæret over at blive genudpeget:

-Det en stor ære at fortsat få lov til at være børnenes stemme. Jeg er meget taknemmelig for tilliden til mit og MIO’s arbejde og glæder mig til at bruge den viden og solide erfaring, som jeg har fået fra den første periode som Børnetalsmand.

Den samlede ansættelse på åremål kan efter Inatsisartutlov om Børnetalsmand maksimalt udgøre seks år. Det er således den sidste tre-årige periode, Aviâja Egede Lynge er Børnetalsmand, oplyser Naalakkersuisut.