Børnesager håndteres utilfredsstillende i Sisimiut

Sagsbehandlingen af børn- og ungesagerne i Sisimiut er "klart utilfredsstillende". Det fremgår af en rapport fra Selvstyrets tilsynsenhed, som KNR har fået aktindsigt i.

Tilsynsenheden var på besøg i Qeqqata Kommunia i august sidste år.

- Der arbejdes kortsigtet og det virker som om det sker ud fra ønsket om at reducere omkostningerne frem for at se på, hvad der er bedst for barnet, står der ifølge KNR i rapporten.

Der er dog også ros til kommunen, fordi den har en klar organisationsplan, der fordeler ansvaret mellem medarbejderne.